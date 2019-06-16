طائرات سعودية وأميركية تحلق فوق الخليج

#فيديو_الدفاع

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. pic.twitter.com/lsUY7uvxwK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) June 16, 2019

قالت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، إن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع "إف- 15 سي" تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

ونشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر" عدة صور ومقطع فيديو للطائرات.

وأضافت أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

يأتي ذلك فيما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت الأحد: "إن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية".

وكانت السعودية ودول خليجية قد وافقت على طلب أميركي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران الشهر الماضي.

وقالت مصادر إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.