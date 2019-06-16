محمد بن سلمان: فخور بأن المواطن السعودي يقود التغيير

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن فخره بالمواطن السعودي. وقال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: "فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه".

كما أكد أن رؤية 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، قائلاً: "بدأنا نرى النتائج".

وأضاف: "ما يحدث في السعودية تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي"

موضوع يهمك أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"... ولي العهد السعودي: لا نريد الحرب ولن نتردد بالتعامل مع أي تهديد السعودية

كما شدد على أن السعودية تنتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية. وقال: "برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي... ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية. وأوضح أن "رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان لطالما ردد أن "الشباب هم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية 2030".

كما أكد أن رؤية السعودية تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.