ظاهرة فضائية توثقها عدسة مصور سعودي

استطاع مصور سعودي التقاط صوة للقمر بجوار كوكب المشتري وأربعة أقمار في صورة فريدة وظاهرة فضائية، حيث قام بالتقاطها من مكة المكرمة، نظير مناسبة الأجواء وصفائها.

وقال المصور يوسف بجاش لـ"العربية.نت": "قمت بالتقاط الصورة فجر اليوم الاثنين، في محاولة لإظهار القمر مع نجم لامع، ولكن تبين لي فيما بعد أنه كوكب المشتري، وأن الكوكب يصاحبه أربعة أقمار ممكن مشاهدتها بعدسة مقربة".

وتابع: "عاودت التصوير مرة أخرى، ولكن هذه المرة لإظهار هذه الأقمار الأربعة. وعلى الرغم من صعوبة الأمر بتواجد السحب حول القمر وما حوله من هذه الكواكب، فإنني صبرت وانتظرت قليلاً فتحركت السحب واستطعت تصويرها وإظهارها بعدستي المقربة".

وأضاف: "اعتمدت في التصوير على دقة ومساحة الصورة العالية، لعرضها على شاشات الجوال ليراها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. القمر بهذا المنظر يرى من أي نقطة في مكة المكرمة، ولا يحتاج الأمر لمرتفع أو منخفض".