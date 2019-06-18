فرنسا.. السعودية تشارك بمعرض الطيران الدولي في لوبورجيه

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، توقيع اتفاقية على هامش معرض لوبورجيه للطيران الدولي من 35 طائرة إلى 100 طائرة بقيمة 10 مليارات دولار.

وتشارك السعودية في معرض الطيران الدولي الذي افتتح في 17 يونيو ويستمر حتى 23 يونيو الجاري بوفد كبير ومشاركة لافتة في المنصة الخاصة بعرض منتجات الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تأسست في يونيو 2017 ككيان وطني مستقل يعنى بتطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي ومنسجمة مع مخرجات الرؤية 2030 التي تقتضي تفعيل قطاعات جديدة وفتح آفاق محلية للاستثمار، وهي تستثمر اليوم في التطوير والتصنيع من خلال أربع وحدات رئيسية هي: الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية.

وزار المنصة السعودية "ستاند" وفود من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على منتجات الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشهد اليوم الأول العديد من الاتفاقيات والمذكرات العسكرية التي تم التوقيع عليها بين الشركة السعودية والشركات الدولية.

وتغيب هذا العام الأجواء الاحتفالية عن المعرض في ظل تزايد المخاوف من الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذا تنامي التوترات الإقليمية خاصة في منطقة الخليج العربي.

ولا يقتصر المعرض على صفقات الطائرات، حيث يستقطب أيضا العديد من مشتري الأسلحة في العالم الذين يأتون لمتابعة أحدث التطورات في معدات القتال، من الصواريخ المضادة للطائرات إلى قدرات الحرب الإلكترونية المرغوبة بشدة. وستكشف فرنسا وألمانيا عن نموذج بالحجم الحقيقي لمقاتلة مقترحة جديدة، وتوقعان اتفاقا إطاريا للمضي قدما في مشروعها الذي يشمل طائرات مسيرة.

وقال الدكتور اندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن العقود الأولية الضخمة التي ستنفذها الشركة ستسمح بالبدء بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، وهي نقطة انطلاق ممتازة في السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية تعمل في الأول من يناير، وستكون مقسمة إلى أربعة أقسام، على أن يتم تنفيذ كل قسم بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأدوات الأصلية.

أما محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، فقال إن الهيئة ستعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات الأمنية والعسكرية في المملكة، وسنقوم بعقد اتفاقيات عديدة لتطوير صناعتنا العسكرية مع الشركات العملاقة.