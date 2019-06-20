التحالف: ميليشيا الحوثي حصلت على أسلحة نوعية عبر الحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، أنه عند الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف حوثي معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق بالسعودية، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

وأوضح أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها - ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".

موضوع يهمك في شهادته أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم الأربعاء، كشف الموفد الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك،... سفن خليج عمان.. اعتراف قيادي إيراني يؤكد بصمات طهران أميركا

"أسلحة نوعية عبر الحديدة"

وتابع مشدداً على أن استهداف المنشآت المدنية يرقى إلى جريمة حرب. وأضاف أن "اعتراف تلك الميليشيات الإرهابية يثبت أيضاً حصولها على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

إلى ذلك، ختم المالكي قائلاً: "إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".