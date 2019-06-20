السعودية.. شاهد شابا يخمد نيرانا ملتهبة بمحطة وقود

جسد شاب سعودي موقفاً بطولياً بإخماده النيران التي اندلعت في محطة وقود بمدينة ينبع، غرب السعودية.

ورصد مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي شاباً برداء أصفر يهرع إلى طفايات الحريق لإخماد النار التي اندلعت في المحطة نتيجة احتكاك سيارة متهورة بإحدى مضخات الوقود.

واحتفى النشطاء بشجاعة هذا الشاب الذي يدعى ثامر المرزوقي، وطالبوا بتكريمه عبر هاشتاغ #البطل_ذو_الرداء_الأصفر، في حين بادلهم الشاب الشكر والامتنان بقوله: "شكراً جميعاً ما قدرت أرد على كل واحد فيكم، ولكن يعلم الله أني سعيد فيكم وفخور جدا جدا بالفعل صنعتوا يومي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الحوادث ولا يريكم مكروها ويحفظكم وييسر أمورنا وأموركم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".