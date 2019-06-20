السعودي "ذو الرداء الأصفر" يشرح كيف أخمد حريق ينبع

استطاع شاب سعودي إخماد حريق اندلع في محطة وقود في ينبع غرب السعودية، حيث لم يعرف الشاب، ثامر المرزوقي، أن تعطل مركبته بجوار إحدى محطات الوقود، سيكون سبباً في إنقاذ أرواح وممتلكات.

ودشن نشطاء منصات التواصل وسماً بعنوان #البطل_ذو_الرداء_الأصفر، أثنوا فيه على شجاعة الشاب وبسالته.

وتحدث "ثامر المرزوقي" إلى "العربية.نت" وقال: "أثناء مروري على الطريق منتصف الليل في ينبع، تعطل إطار مركبتي، الأمر الذي اضطرني لاستقلال سيارة لنقل سيارتي للمحطة القريبة من المكان، وأثناء إنزال سيارتي، أتت سيارة تسير بسرعة فائقة وارتطمت في المحطة، واشتعلت النيران بها".

موضوع يهمك جسد شاب سعودي موقفاً بطولياً بإخماده النيران التي اندلعت في محطة وقود بمدينة ينبع، غرب السعودية.ورصد مقطع فيديو تم... السعودية.. شاهد شابا يخمد نيرانا ملتهبة بمحطة وقود السعودية

وأكمل: "لم أتمالك رؤية الخطر الذي كان يحدق بالجميع، وعلى الفور وأثناء اشتعال الحريق قمت بإخلاء المحطة من المركبات والأشخاص، وبقيت أنا والعمال لإطفاء الحريق، مستخدماً طفايات الحريق الموجودة في المحطة".

وأوضح المرزوقي، أن هذا الموقف لم يكن في الحسبان، حيث تفاجأ بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل كبير، مضيفاً: "لا يوجد شيء أكبر من تكريم الناس لي، والمدح الذي وصلني من المجتمع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصالات التي وردتني من الزملاء والأقارب، هو وسام على صدري، فإطلاق كلمة (بطل) تعني لي الشيء الكثير وفخراً لي".

وتابع: "كنت بإجازة، إلا أنني تفاجأت باتصال من الشركة التي أعمل بها لحضور تكريم لي، نظير هذا العمل، وقالوا لي إن ما قمت به عمل إنساني ووطني".

وأكد المرزوقي، أنه ينخرط سنوياً من قبل الشركة التي يعمل بها، في دورات تدريبية على كيفية التعامل مع مثل هذه الحرائق، وأساسيات إطفاء الحريق، وكذلك الاطلاع على أنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها.

على صعيد متصل، قامت الشركة التي يعمل بها "المرزوقي" بتكريمه لقاء عمله، وقالت إنها تفتخر بأن يكون أحد منسوبيها بطل يقدم خدمة لوطنه، بحسب تعبيرها.