خالد بن سلمان: ناقشنا مع هوك جهود التصدي لتهديد إيران

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، جهود التصدي لتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن المملكة تدعم عقوبات أميركا الصارمة على إيران، بسبب أعمالها الإرهابية.

بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ماتقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 21, 2019

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية: "سعدت اليوم بلقاء السيد بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وقال إنه "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وأضاف: "بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

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وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أكد الخميس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدا جدا"، موضحا "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى".

وقال الجبير للصحافيين في لندن: "السعودية لا تريد حرباً مع إيران"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي".

وأكد الجبير أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة"، مشيراً إلى أن "اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم".