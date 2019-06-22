اليوم يبدأ فصل الصيف الأطوال نهارا بالسعودية.. وهذه الأسباب

أكد فلكيان سعوديان أن اليوم الجمعة، هو أول أيام الصيف فلكياً هذا العام، والذي يصادف أطول نهار خلال العام، حيث أكد لـ "العربية.نت" الفلكي السعودي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن رحلة الشمس نحو الشمال تنتهي اليوم الجمعة 21 يونيو في تمام الساعة 6:54م بتوقيت السعودية، لتصل لآخر ميل لها نحو الشمال في يوم يسمى "الانقلاب الصيفي" لأن فيه تتوقف الشمس عن الميلان شمالاً، وينقلب ميلانها نحو الجنوب.

وأضاف: "بسبب وصول الشمس لأعلى ميل لها شمالاً، يكون النهار في النصف الكرة الشمالي هو الأطول خلال العام وليلتها الأقصر، ويبدأ فصل الصيف فلكياً بشكل عام على كامل نصف الكرة الشمالي، بينما يبدأ الشتاء في النصف الكرة الجنوبي وتكون عندهم أطول ليلة بعكسنا.

موضوع يهمك التهبت أجواء السعودية بارتفاع درجات الحرارة، بحسب إشارة المختصين كونها فترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف،... كيف سيكون طقس السعودية هذا الصيف؟ السعودية

وشدد الفلكي ملهم على أن الصيف يبدأ الصيف فعلياً، حسب ما حدده خبراء المناخ، في بداية شهر يونيو على الجزيرة العربية، وتتأخر بدايته كلما اتجهنا شمالاً، لكن بحلول 21 يونيو يكون النصف الشمالي كاملاً قد دخل في الصيف.

ولفت "من الملاحظ طول النهار كلما اتجهنا شمالاً فيكون طوله بـ12 ساعة عند خط الاستواء، ويصل إلى 6 أشهر في القطب الشمالي للأرض، ويحدث هذا الاختلاف في طول النهار وتغير الفصول، بسبب ميلان محور الأرض بـ23.5 مما يجعل النصف الشمالي مواجه للشمس في فصل الصيف.

في الصعيد نفسه، أكد نواف العنزي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الجمعة هو أول أيام فصل الصيف فلكياً، والذي سيدخل في 21 يونيو 2019 مع حدوث لانقلاب الصيفي وأطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وأضاف: "سيدخل الصيف بدرجات حرارة منخفضة عن السابق، وبعد 4 أيام ستعاود درجات الحرارة بالارتفاع كما كانت خلال الأيام الماضية، والتي كانت بسبب المنخفض الهندي الحراري، والذي يلعب دوراً بارزاً في ارتفاع درجات الحرارة في كل عام من هذا الوقت". وأبان أن المنخفض الهندي، يسيطر على الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، ويؤثر علينا قبل أن يدخل فصل الصيف "فلكياً" بقرابة شهر، لأن الشعور بالحر وارتفاع درجات الحرارة، قد لاحظناه قبل شهر من دخول الصيف فلكياً.

وأفاد أن الحر ينتهي في منتصف شهر محرم بداية السنة الهجرية، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً في وقت الليل والصباح الباكر ودخول فصل الخريف.