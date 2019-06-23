إرهاب الحوثي يضرب مطار أبها مجدداً.. قتيل و21 مصاباً

أفاد مراسل "العربية"، مساء الأحد، بوقوع هجوم إرهابي بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

قتيل من الجنسية السورية

وأوضح المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة، وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضررت 18 مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)من نوع (ابابيل/ قاصف)، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

موضوع يهمك رصدت كاميرا "العربية"، مساء الأحد، آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية، حيث أسفر... شاهد الصور الأولى للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها السعودية

تورط إيران

إلى ذلك، بيّن المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

حركة الطيران طبيعية

وفي حين أكد مراسل العربية استئناف حركة الطيران في مطار أبها بعد وقفها لنحو ساعة كإجراء احترازي، أعلن مطار أبها الدولي في وقت لاحق استئناف الحركة الجوية. وذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأنه تم استئناف الحركة الجوية في ‎#مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي".

أعزاءنا المسافرين ..

نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي. — مطار أبها الدولي (@AHBairport) June 23, 2019

انتهاك سافر

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي.

‏وأشارت الوزارة إلى أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية وتعمد استهداف المدنيين والمنشأة المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني، ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية، ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

هذا واستهدفت ميليشيات الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.

فيما طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن في بيان: "نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية"، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".