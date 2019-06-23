طريقة التقديم في مسابقة القرآن والأذان بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.

وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، والتي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقة مرحلتها الثانية مرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس، فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.

وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان والتي تبلغ قيمة جوائزها 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار). إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الإسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.

وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقتها، بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني لها 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير الذي تشهده المسابقتان عند جموع المسلمين.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.