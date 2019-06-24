السعودية.. افتتاح أول دار سينما في الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مساء اليوم الأحد، عن افتتاح أول دار عرض سينمائي في المنطقة الشرقية، وذلك في وست أفنيو مول بالدمام.

وقالت الهيئة في تقرير "واس": إن افتتاح أول دار عرض في الشرقية بعد الرياض وجدة، جاء انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الطموحة، بأن تكون المملكة أنموذجًا رائدًا في جميع مجالات الحياة، واستلهامًا من التوجهات الاستراتيجية للهيئة في رفع مستوى الخيارات الترفيهية لدى المواطن والمقيم، وسعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة المنبثق من برامج تحقيق رؤية 2030، مما يسهم في تنويع فرص الترفيه ويلبي اهتمامات واحتياجات المجتمع".