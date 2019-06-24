الملك سلمان يبحث مع بومبيو مستجدات الأوضاع بالمنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت (واس) أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وكان بومبيو أكد في وقت سابق، أنه سيتحدث مع قادة منطقة الخليج العربي، فضلاً عن مسؤولين في آسيا وأوروبا، استعدادا لبناء تحالف دولي ضد إيران.

وتوجه مايك بومبيو من واشنطن إلى السعودية، الأحد، لعقد مجموعة من الاجتماعات رتبت على عجل بهدف الضغط على ما أسماها أكبر دولة داعية للإرهاب في العالم.

وتأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، لا سيما بعد إسقاط طائرة الدرون الأميركية الأسبوع الماضي.

وفي خضم الحديث المتشدد ضد إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في محاولة منه لتخفيف حدة التوترات.

ومع ذلك، سيتم الإعلان عن فرض عقوبات جديدة، اليوم الاثنين، في محاولة لإجبار القيادة الإيرانية على الدخول في مفاوضات.

يذكر أن الوزير الأميركي كان شدد، الأحد، على أن زيارته للمملكة والإمارات تؤكد "أننا في تحالف استراتيجي" مع الحلفاء.

وقال للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن: "سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي" بشأن إيران.

وأوضح أنه سيزور البلدين "الحليفين القريبين" في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة الثلاثاء.