شاهد الصور الأولى للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

رصدت كاميرا "العربية"، مساء الأحد، آثار الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية، حيث أسفر الهجوم عن سقوط قتيل وإصابة 21 آخرين.

وبحسب الصور، فقد تضررت واجهات بعض المحلات، وتهشم زجاج بعض السيارات التي كانت بالقرب من مكان الهجوم.

وأعلن مطار أبها الدولي استئناف الحركة الجوية، وذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأنه تم استئناف الحركة الجوية في ‎#مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي".

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هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، وأوضح أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

هذا ودانت كل من الإمارات والبحرين والكويت ومصر وجيبوتي الهجوم الإرهابي.