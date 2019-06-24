عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

شاهد.. ولي العهد السعودي وبومبيو يتناولان الغداء في جدة

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

تناول ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ورصد فيديو على موقع "تويتر" ولي العهد السعودي وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.

ووصل بومبيو إلى السعودية، الاثنين، في إطار جولة تشمل الإمارات من أجل بناء تحالف دولي ضد إيران.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بومبيو عقب وصوله للمملكة.

واستعرض الملك سلمان وبومبيو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

كلمات دالّة

#مايك بومبيو, #محمد بن سلمان

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة