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خالد بن سلمان: ضبط زعيم داعش باليمن يؤكد نجاحات أبطالنا

المصدر: العربية.نت
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أعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، عن اعتزازه بقدرات الجيش السعودي الذي نجح في القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي باليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان إن العملية التي قام بها "جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في تويتر أن "ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

وأشار إلى أن عملية القبض على زعيم داعش في اليمن في وقت قياسي، "ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة السعودية بقيادة وتوجيه ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان".

كلمات دالّة

#داعش, #خالد بن سلمان, #اليمن, #السعودية

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