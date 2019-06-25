خالد بن سلمان: ضبط زعيم داعش باليمن يؤكد نجاحات أبطالنا

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، عن اعتزازه بقدرات الجيش السعودي الذي نجح في القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي باليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان إن العملية التي قام بها "جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في تويتر أن "ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

وأشار إلى أن عملية القبض على زعيم داعش في اليمن في وقت قياسي، "ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة السعودية بقيادة وتوجيه ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان".