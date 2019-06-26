ولي العهد السعودي يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس كوريا الجنوبية

استقبل الرئيس، مون جي إن، رئيس كوريا الجنوبية، الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات بين البلدين والشراكة الاقتصادية، كما شهد الرئيس الكوري الجنوبي وولي العهد السعودي توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكان ولي العهد السعودي وصل، في وقت سابق الأربعاء، إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيول، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لي ناكيون.

وفور استقباله، توجه ولي العهد السعودي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول، حيث سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الكوري، مون جي إن.

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الزيارة، التي وصفها الكوريون بالتاريخية، تأتي لترسيخ العلاقات وتقويتها بين الدولتين، إذ تلعب المملكة دوراً إقليمياً ودولياً مؤثراً في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أن السعودية تمثل مصدراً موثوقاً لإمداد الطاقة اللازمة لضمان ازدهار اقتصاد العالم ونمائه، بما في ذلك دول شرق آسيا.

وتعد الزيارة هي الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية منذ توليه ولاية العهد.

وكان ولي العهد السعودي توجه، الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، وقد أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً بهذا الشأن.

وسيلتقي ولي العهد السعودي في كوريا الرئيس الكوري وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.