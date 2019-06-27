وزارة الاتصالات السعودية: مطار نيوم الأول بتقنية 5G في المنطقة

نشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الأربعاء، تغريدة على "تويتر" حول افتتاح مطار نيوم، مشيرة إلى أنه يعتبر أول مطار "بتقنية الجيل الخامس بالمنطقة".

بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل..#مطار_نيوم اول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.#وطن_طموح_وطن_رقمي pic.twitter.com/q0981849Vf — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) June 26, 2019

وقالت الوزراة: "بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. #مطار_نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة. #وطن_طموح_وطن_رقمي".

وأرفقت التغريدة برسم توضيحي يبرز كلمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي قال فيها "نريد أن نحجز مكاناً في المستقبل"، كما يبين الرسم أن المطار يتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة في بيان صحافي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

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يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

من جهة أخرى، أعلنت نيوم تعيين شركة Aecom مستشاراً إدارياً لجزء من مشروع خليج نيوم، الذي سيبدأ تنفيذه هذا العام، على أكثر من مرحلة.

وستقدم الشركة الأميركية رؤيتها وخدماتها الاستشارية لتطوير البنية التحتية، في جزء من المشروع، الذي سيصل حجم الاستثمارات فيه إلى 500 مليار دولار.