التحالف يدمر "درون" حوثية أطلقت نحو السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "درون" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المالكي "أنه وفي تمام الساعة (2220) من مساء اليوم تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

والثلاثاء، أعلن التحالف اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".