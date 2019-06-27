السعودية تدين الهجوم الذي استهدف عناصر أمنية في العريش

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وما نتج عنه من سقوط قتلى من عناصر الأمن، وذلك بحسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب مصر وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش بشمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهة عن مقتل ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية.