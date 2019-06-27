سعودي يحتفظ بـ5000 قطعة تراثية و100 ألف كتاب

حوَّل سعودي متحفه الخاص إلى مركز حضاري بروضة سدير وسط السعودية، ليصبح معلماً تراثياً وثقافياً واسعاً، حيث يحتوي المتحف على 5 آلاف قطعة من المقتنيات الأثرية، و100 ألف كتاب.

متحف عبدالله أبابطين التراثي، الذي تم إنشاؤه منذ خمسة أعوام، بهدف نشر ثقافة المتاحف بالمنطقة وإثراء المعرفة والتاريخ، حيث أكد مدير المتحف محمد عبدالله أبابطين لـ"العربية.نت": أن "المتحف يهدف إلى جمع الوثائق والمخطوطات، كما يحرص على الربط التاريخي والعمراني والتراثي القديم، المتمثل بمنطقة سدير ونجد، وبعض مناطق السعودية، من أجل التسهيل على الباحث والدارس توفر المادة العلمية في مكتبة سدير الوثائقية، إضافة إلى المادة العينية مثل الاستخدامات الزراعية والحرفية وصناعة الملابس وصناعة بعض المعادن والاستخدامات المنزلية، بمعنى أن الباحث يكتب ويصور ما يشاء لأجل إثراء البحث العلمي".

وأبان: "المتحف شارك في العديد من المزادات والمعارض التراثية، واستطعنا جمع ما يزيد عن خمسة آلاف قطعة تراثية، أهمها الأسلحة القديمة، والتي بعضها يرجع إلى 300 سنة، وتكون لدينا متحف مستقل لكافة أنواع الأسلحة القديمة، ثم حرصنا على جمع العملات والأوراق النقدية النادرة جداً".

وأوضح أبابطين أن المتحف يضم نوادر القطع التراثية، ومنها دينار الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، والذي يعود تاريخه لعام 86هـ، كما يضم معرض الوثائق والمخطوطات، بالإضافة إلى معرض النخلة ومنتجاتها وبيت الفلاح ومعرض التعليم قديماً، ومعرض مجسمات الأماكن التاريخية في إقليم سدير، بالإضافة للكثير من الأماكن التراثية والمناظر الطبيعية بمزرعة العائذية في روضة سدير.

وأضاف: "محتويات المتحف تراثية ثقافية سياحية وطنية وأنشطته عديدة ومتنوعة، ليس فقط عرض قطع متحفية، بل تجاوزت ذلك لتكون عرض على الطبيعة، وكيف كانت الحياة قديماً".

وأفاد أن الملتقى الثقافي التابع للمتحف، يهدف إلى إقامة الندوات والمؤتمرات، وتكريم العلماء ورجال الأعمال والمثقفين والشعراء، وكل من قدّم خدمة لوطننا الغالي، وكذلك حفظ وطبع المخطوطات والوثائق والكتب النادرة.