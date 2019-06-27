وصول ولي العهد السعودي إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أوساكا على رأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر، الخميس، جمهورية كوريا الجنوبية عقب زيارة شهدت تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 55 عاماً بين البلدين.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيول اليوم الخميس.

وكان الكرملين قد أعلن الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.

وسيناقش بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر.