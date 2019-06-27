ولي العهد السعودي يلتقي ماي على هامش قمة العشرين

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي ستجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد السعودي بما في ذلك ضرورة تهدئة التوتر في الخليج، وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع في اليمن".

موضوع يهمك أعلن الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 29... الكرملين: بوتين يلتقي محمد بن سلمان في قمة العشرين السعودية

كما أعلن الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.

وسيناقش بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر.

كما من المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما صرح به مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين.