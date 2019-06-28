الأمير محمد بن سلمان يبحث مع ملكة هولندا التعاون الثنائي

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، الجمعة، الملكة ماكسيما، ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

وحضر اللقاء، وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري.