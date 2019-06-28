قمة العشرين.. وحديث جانبي بين ترمب ومحمد بن سلمان

التقطت عدسات المصورين، قبيل انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، صباح الجمعة، لحظات خاطفة من محادثة جانبية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فأثناء توافد رؤساء الدول وقادة الوفود المشاركة لالتقاط الصورة التذكارية، صافح الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان، مجرياً معه حديثاً سريعاً قبل انطلاق القمة التي ستشهد مناقشة ملفات شائكة، على رأسها الحرب التجارية والاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الملف الإيراني وكوريا الشمالية.

حديث جانبي بين ترمب ومحمد بن سلمان قبل انعقاد قمة العشرين في اليابان pic.twitter.com/pujF1YXNGu — العربية (@AlArabiya) June 28, 2019

وافتتح قادة مجموعة الـ 20، قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، وغيرها من الملفات.