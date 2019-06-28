ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء الهند العلاقة بين البلدين

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، الجمعة، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

موضوع يهمك اعتبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في كلمته الافتتاحية، الجمعة، لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا غرب اليابان،... اليابان: قمة العشرين رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة العرب و العالم

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، كذلك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.

القمة تنطلق

من جهتة أخرى، افتتحت قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا غرب اليابان صباح الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

وفي كلمة له أمام الحضور، شدد الرئيس الصيني على أن هدف تلك القمة هو الوصول إلى مقاربة تدفع بالبشرية إلى الأمام.

وتطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أهمية الاقتصاد الرقمي، قائلاً إن التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي. مضيفا: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.

أما قادة الوفود المشاركة فقد وصلوا في وقت سابق إلى مقر القمة. كما وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة. ويتوقع أن يعقد الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة اجتماعات مهمة، السبت، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.