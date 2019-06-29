شاهد.. كلمة محمد بن سلمان أثناء لقائه ترمب في اليابان

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش قمة العشرين في أوساكا، وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته: "أشكرك سيد الرئيس على ترحيبكم الحار، نحن نبذل قصارى جهدنا لبلدنا المملكة العربية السعودية.. الرحلة طويلة".

وتابع: "أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية، ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري. هذا سيساهم في المزيد من النمو وإتاحة العديد من الوظائف، وأتطلع لعمل المزيد معاً لبلدينا".

بدوره، قال ترمب: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مؤكداً أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية استمرت يومين.