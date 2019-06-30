التحالف يدمر "درون" أطلقها الحوثيون نحو منطقة سكنية بعسير

أعلن التحالف لدعم الشرعية، ليل السبت، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة (11:45) بالتوقيت المحلي.

هذا وأعلن تركي المالكي أيضاً، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم (22:45) بالتوقيت المحلي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

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وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.