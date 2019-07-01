التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية.

موضوع يهمك قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في... طائرات التحالف تقصف تعزيزات ميليشيات الحوثي في حجة اليمن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 09:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها"، مؤكداً "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

والسبت الماضي، كان التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

وصرح العقيد الركن المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، ليل السبت، من اعتراض طائرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، واحدة باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير والأخرى باتجاه جازان.