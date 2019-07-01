الجبير: ولي العهد أبلغ قمة الـ20 بضرورة مواجهة إيران

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران.

وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

موضوع يهمك شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، السبت، خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان على عزم... محمد بن سلمان: نرحب بمجموعة العشرين بالمملكة في 2020 السعودية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان التقى السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترمب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران. كما ناقشا دور المملكة في ضمان استقرار الشرق الأوسط.