إدانات عربية لاستهداف الحوثي مطار أبها مجدداً

لقي الاستهداف الحوثي لمطار أبها في السعودية مجدداً، فجر الثلاثاء، إدانات عربية، جاءت من الإمارات ومصر والبحرين.

فقد دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي، فجر الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بشدة، هذا العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلاً جديداً على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت إن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

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كما أكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

البحرين: لمواجهة الميليشيات الإرهابية

بدورها، دانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين الهجوم، مجددة موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها.

كما شددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مصر

وقد دانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، هجوم ميليشيات الحوثي في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.