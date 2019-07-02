السعودية تحذر مواطنيها في هونغ كونغ من أماكن التظاهر

نشرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونغ كونغ تحذيراً للمواطنين السعوديين من الاقتراب من أماكن المظاهرات التي تجددت على نطاق واسع وصاحَبَها أعمال عنف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب القنصلية الرسمي في منصة "تويتر"، أشارت فيها إلى تنبيهاتها المتكررة بخصوص المظاهرات في هونغ كونغ، منبهة إلى تجدد هذه المظاهرات الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينة وحول مكاتب الحكومة، ومنوهة بوقوع أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين، وأن قوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوة.



وبيّنت القنصلية أن من المتوقع استمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:

(‏Police Headquarter (Admiralty

(‏Government Building (Tamar

(‏Legislative Council (Tamar