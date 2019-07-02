إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد السعودي بطوكيو

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اكاساكا في طوكيو.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى اليابان قبل عدة أيام حيث رأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الـ20، التي استضافتها مدينة أوساكا.

موضوع يهمك زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، متحف هيروشيما التذكاري للسلام، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد... ولي العهد السعودي يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام السعودية

والتقى الأمير محمد بن سلمان، الأحد، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مدينة أوساكا اليابانية.

وعقد ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الياباني اجتماعاً، رحب في بدايته رئيس الوزراء الياباني بولي العهد، معرباً عن شكره على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.