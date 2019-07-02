موسم الحج.. هذه ميزات الخيام متعددة الطوابق بمشعر منى

يدخل مشروع الخيام متعددة الطوابق في مشعر منى ضمن موسم الحج هذا العام دائرة التطبيق، في بادرة تعتبر الأولى خلال مواسم الحج، وذلك بهدف توفير مساحات إضافية للسكن في منى، مع تميز تلك الخيام في الفتح وإعادة التركيب ومقاومته للحريق.

كما يعالج المشروع تأخير المواد التموينية، ويوفر مستودعات وثلاجات تبريد للمواد الغذائية.

من جهته، أكد مستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة، حاتم قاضي، لـ"العربية.نت" أنه سيستفيد جزء بسيط من حجاج بيت الله الحرام من تجربة الخيام متعددة الطوابق هذا العام، فعدد المستفيدين من هذه التجربة لا يذكر قياساً بالأعداد الهائلة من الحجاج.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر: "إن الخيام متعددة الطوابق هي إحدى مبادرات معرض مشاعر 1 الذي أقامته مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا، والمؤسسة تعمل حالياً على الترتيب والتنسيق لتجهيز قرابة 20 خيمة ذات الدورين لتستوعب أكثر من 3000 حاج تابعين للمؤسسة، بعد التنسيق مع مقام الإشراف وزارة الحج والعمرة والجهات المسؤولة.

كذلك أوضح أن هذه الخيام تعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم تجهيز 21 دورة مياه، و14 مطبخا متعدد الطوابق، مؤكداً أن الهدف من هذه الخيام تحسين وتجويد بيئة سكن الحجاج وتجويد الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة سكن رائعة لحجاج بيت الله الحرام، على أن يتم العمل على تطوير هذه الخيام خلال الأعوام القادمة.