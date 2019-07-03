أول طلائع الحجاج تصل الخميس.. وهذه جنسياتهم

تشرع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية، في تنفيذ خططها التي أعدتها وذاك لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتتركز الخطط على تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة، حتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أدائهم لمناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمن واطمئنان وأمان.

وكشف مستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة، حاتم قاضي، لـ "العربية.نت"، أن وصول أول رحلة حج وأول أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام سيكون الخميس، 4 يوليو/تموز الموافق غرة ذي القعدة، وسيكون على متنها 300 حاج وحاجة من بنغلاديش، وتصل في ذلك اليوم أكثر من 30 رحلة جوية لوفود الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة".

وقال قاضي: "كافة الجهات التي تعمل تحت إشراف وزارة الحج والعمرة في تمام الجاهزية، وترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من سائر بقاع المعمورة".

وأوضح أن الوزارة انتهت منذ فترة التنسيق مع كافة مكاتب شؤون الحجاج الخارجية لإنهاء إجراءات قدوم الحجاج، والتي تشمل السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والنقل والإعاشة والمخيمات في المشاعر المقدسة.