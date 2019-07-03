السعودية تطلق مبادرة "طريق مكة" لخدمة حجاج 5 دول

أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" كأحد برامج رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج من الدول التي انضمت للمبادرة.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم حج هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول انضمت إلى هذه المبادرة وهي: تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتمكن الحجاج المستفيدون من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى السعودية، وسيمكنهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية في مكة المكرمة.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية في المبادرة من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى السعودية في المطارات التي يغادرون منها، حيث يعمل فريق الجوازات بمباشرة مهامه في مطارات الدول المنظمة للمبادرة بكامل تجهيزاته البشرية والفنية على استقبال حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى السعودية، قبيل صعودهم الطائرات لفحص وثائق سفرهم وتسجيل جميع البيانات بأنظمة الحاسب الآلي للإسهام في توجههم فور وصولهم مطارات المملكة إلى مواقع إقامتهم.