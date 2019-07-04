أول تعليق لسفيرة السعودية في واشنطن بعد مباشرة مهامها

في أول تعليق لها بعد مباشرة مهامها في واشنطن، قالت سفيرة المملكة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الخميس إنها "تتطلع لبدء هذه المرحلة من حياتها بالعمل مع فريق رائع في السفارة السعودية بواشنطن"، بعد تقديمها أوراق اعتمادها.

كما أضافت في تغريدة أخرى عبر حسابها في تويتر :"‏بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

.اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في

مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب .. @SaudiEmbassyUSA — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) July 3, 2019

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة لدى أميركا منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.