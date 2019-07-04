سفيرة السعودية لدى أميركا تصل واشنطن لتباشر مهامها

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مهام عملها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية بواشنطن فهد ناظر أن السفيرة المعيّنة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية

.اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في

مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب .. @SaudiEmbassyUSA — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) ٣ يوليو ٢٠١٩

وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.