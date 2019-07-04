طاهية سعودية أشاد بها ولي العهد.. هذه قصتها

لم تتخيل السعودية لما الجحدلي، الطاهية التي لمع نجمها، بعد صورة جمعتها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تقدم طبقاً لولي العهد أثناء ضيافته لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

ووصف ولي العهد الطبق الذي تناوله من تجهيز الطاهية السعودية، بأنه أكثر من رائع، وذلك في حديث جانبي مع لما، وهي تلتقط صورا تذكارية مع الأمير محمد بن سلمان.

"لما" عشقت الطهي منذ وقت مبكر، وبدأت في المنزل تتعلم فنون الطبخ وخاصة المطبخ الفرنسي وأتقنت مجموعة أطباق عالمية.

وقالت في حديث مع "العربية.نت" إنها تحب الطهي منذ صغرها، واختارت هذا الطريق بعد أن شجعتها أسرتها على اختيار مستقبلها، وكانت تحب هذا المجال وتعمل في مناسبات العائلة، خصوصاً في إعداد الحلويات.

تجربة واعدة في مطعم ياباني

وأضافت لما: "بعد أن أنهيت دراستي الثانوية، توجهت مباشرة لتعلم الطهي في إحدى المدارس العالمية الفرنسية، الموجودة في لندن، وواصلت تعليمي لفترة تجاوزت سنة ونصف السنة، لأعود بعدها للتدريب في مطابخ فنادق عالمية بمدينتي دبي وجدة، قبل أن أحط رحالي في أحد المطاعم اليابانية قبيل موسم جدة الجديد".

وتشير إلى أنها تعمل في المطعم الياباني منذ 3 أشهر، وهي تجربة جديدة بكل المقاييس وسعيدة بمقابلة الجمهور، وحينما يعرف زوار المطعم أن هناك طاهية سعودية، يحرصون على مقابلتها وتستمع منهم لكلمات الإعجاب، وفي الوقت نفسه تتعرض أحيانا للانتقاد بسبب عملها طاهية، وينصحها البعض بترك هذه المهنة.

"طبق أكثر من رائع"

تصف "لما" اليوم الذي حل فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضيفاً في المطعم، حيث لم يعرف الطاقم إلا قبيل وقت قصير، لتبدأ بإعداد الأطباق، وتناول ولي العهد طبق "لحم الواغيو نيو ستايل".

وذكرت أنه عقب انتهاء الزيارة، قال لها ولي العهد إن "الطبق أكثر من رائع"، وقد التقطت صورة تذكارية بجانبه، وهي فخورة بهذه الصورة، وكذلك بالطبق الذي حظي بإعجاب ولي العهد.



وتشير "لما" إلى مستقبل واعد في الطهي لمن يجيده من السعوديين، وتشير إلى أن فرص اقتناصها سهل للغاية لمن يجد نفسه في هذا المجال، وتعلق: "من يرى نفسه في هذا المجال ستكون له فرصة كبيرة".

وأضافت: "لدي عروض كبيرة سواء قبل أو بعد ظهور صورتي مع ولي العهد، والفرص متاحة سواء لي أو من تجد نفسها في إعداد أطباق من المطبخ العالمي".