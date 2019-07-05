مصادر: الحركة بمطار جازان طبيعية بعد محاولة استهداف حوثية

قالت مصادر "العربية" إن الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بطائرات مسيرة من ميليشيات الحوثي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ⁧‫الميليشيات الحوثية‬⁩ المدعومة من ⁧‫إيران‬⁩ من صنعاء باتجاه ⁧‫مطار الملك عبدالله بجازان‬⁩ في السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

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وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي تصريح سابق أكد المالكي أن مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).