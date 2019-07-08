السعودية.. تخصيص أرض لإنشاء مطار للحج والعمرة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة، يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية، إلى أن المشروع حظي بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويكفي المشروع شرفاً أنه هو من أطلق عليه اسم الفيصلية.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولوزير المالية على تجاوبهم الكبير في هذا المشروع، كما شكر هيئة عقارات الدولة على مساهمتها في هذا المشروع الكبير.

وأضاف: "أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده في هذا الصدد".

ماذا يضم المشروع؟

ويتضمن المشروع تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، حيث يبدأ تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن يتم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

كما سيتم استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، ويتم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء، حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر أيضاً مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر بـ 3 إلى 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 إلى 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2600 ميغاواط، حيث ستقوم الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع للتأكد من مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير العالمية.