العمل تباشر حالة الطفلة المعنفة بجدة.. وتستدعي الأم

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أنها باشرت حالة الطفلة المعنفة، التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة العمل بياناً أوضحت فيه "أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر إحدى الأمهات وهي تعنف طفلتها تعنيفاً جسدياً ولفظياً ونفسياً، بالإضافة إلى تلقي الوزارة بلاغاً عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري؛ فقد تواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة عن طريق فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة".

وأضاف البيان أن "الفريق قام بالتثبت من كافة المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.

وتابع البيان "تؤكد الوزارة حرصها التام على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة.. كما تدعو كافة المواطنين بعدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الوسائل والقنوات الرسمية، كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها، وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب مركز بلاغات العنف الأسري في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@mlsd_1919) ، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق".