فقدان مبتعث سعودي في "نياغرا" الأميركية.. وشقيقه يروي القصة

صدمة كبيرة تعيشها أسرة طالب سعودي يدعى قاسم بن يحيى عداوي، مبتعث في الولايات المتحدة الأميركية بعد فقدانه في شلالات نياغرا على الجانب الأميركي.

وأوضح عيسى يحيى عداوي شقيق الفقيد في حديث للـ"العربية.نت" بأن القصة بدأت بعد أن ترك الفقيد عيسى زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين، وعند استفسار زوجته، أكد لها شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط شخص في المياه المتفرعة من الشلال عند الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك، فيما قامت الزوجة بدورها في إبلاغ السلطات الأمنية الأميركية والتي بدأت بالبحث عنه على الفور.

وقال عيسى عداوي بأن أشقاء زوجة الفقيد في طريقهم إلى نيويورك للوقوف بجانب شقيقتهم وأبنائها الثلاثة.

وبحسب شهود عيان هناك صورة من تطبيق السناب، تثبت سقوط قاسم العدوي في شلالات نياغرا..

يذكر بأن الفقيد هو من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في تخصص التقنية وإدارة الطيران، وقد قام بتغيير تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عاما ونصف العام.