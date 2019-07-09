التحالف: إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية.

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وأوضح العقيد المالكي، وفق البيان الذي نقلته (واس)، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

"قارب حوثي مفخخ"

من جهة أخرى، كانت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت أنها أحبطت، الاثنين، محاولة إرهابية حوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.

في التفاصيل، أفاد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قائلاً: "في صباح هذا اليوم، تمكّنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل ميليشيا الحوثي لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع "blue fish".

كما أضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسيّر أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يعد "عملاً إرهابياً خطيراً"، مؤكداً أيضاً على أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية لهذه الميليشيات.

"نواة حوثية في اليمن"

من ناحية أخرى، أعلن المالكي في مؤتمره الصحافي، الاثنين، أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وأن ممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية باليمن.

وتحدث عن عملية نوعية وراء اعتقال زعيم داعش في اليمن، أبو أسامة المهاجر، وقال إنه يمني ويحمل كنى مختلفة.

كذلك أوضح أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش، وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية، التي استغرقت 10 دقائق منذ بداية الهجوم.