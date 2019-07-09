سفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب

سلمت السفيرة السعودية في أميركا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

وقالت الأميرة ريما عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأميركي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى الرئيس والشعب الأميركي".

وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن "سأسعى إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية".

Presented credentials today at the White House. Conveyed the well wishes of Kingdom’s Leadership.

Looking forward to working on strengthening and solidifying the historic Saudi - U.S partnership. pic.twitter.com/4FRMT3VQ7S — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) ٨ يوليو ٢٠١٩

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت واشنطن الأسبوع الماضي، لتباشر مهام عملها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية بواشنطن، فهد ناظر، الخميس الماضي، أن السفيرة المعيّنة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر يوم الخميس "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.