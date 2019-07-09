في أول مزاد فني بالسعودية.. هذه اللوحة حققت أعلى سعر!

أحرزت لوحة فنان تشكيلي تحكي "الطواف حول الكعبة" أعلى سعر في مزاد خيري غرب السعودية، محققةً المركز الأول في المزاد الذي أقامته وزارة الثقافة السعودية في "بيت نصيف" بجدة تحت مسمى "الفن للبلد" بالتعاون مع دار "كريستيز".

الفنان السعودي التشكيلي عبدالله الشلتي، تحدث لـ"العربية.نت"، بقوله: "تم بيع لوحتي التي تحكي الطواف حول الكعبة" بمبلغ (650) ألف ريال، في المزاد الفني الخيري الأول من نوعه في تاريخ السعودية، ويعود هذا المزاد لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية، إحدى مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ولدعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".

وأضاف: "فخور بهذا العمل والإنجاز، ولجميع الفنانين والفنانات الذين باعوا أعمالهم المشاركة في المزاد والبالغة أكثر من 40 عملًا فنياً".

اللوحة التي حققت أعلى سعر، هي لوحة تعبيرية تجريدية غير مباشرة، توضح كثافة الطائفين حول الكعبة التي هي الرمز، وتعانق الأرض بالسماء، حيث استخدمت في اللوحة ألوان كلينك بالألوان الأبيض والرصاصي والسماوي وكذلك معاجين وأبلكاش.

وقال الشلتي: "بدأت موهبة الرسم لدي قبل 50 عاماً، حيث كنت أرسم من بداياتي في المرحلة الابتدائية واستمريت في المتوسطة والثانوية، وأكملت تعليمي وتنمية موهبتي في معهد التربية الفنية بالرياض، وحصلت على شهادة دبلوم، ثم عملت معلما للتربية الفنية، ثم عملت في الإشراف في النشاط المدرسي بتعليم منطقة عسير".

وأبان: "الأسلوب الذي أتبعه في رسومات لوحاتي منذ بدايتي هو التأثيرية الانطباعية، بينما الآن أستخدم التأثيرية غير المباشرة، كما أنني أستعمل خامات قماش الكنفس والبليوت الابلكاش، وكذلك القماش الخام وألوان الزيت والاكلرك وبعض المعاجين".