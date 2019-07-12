السعودية.. العثور على جثة الشاب المفقود في الأفلاج

عثر أعضاء من جمعية غوث للإنقاذ، الخميس، على الشاب المفقود "ثابت الدوسري" متوفى في منطقة برية في محافظة الأفلاج وسط السعودية، بعد العثور على سيارته الأربعاء في شرق المحافظة.

الدوسري البالغ من العمر 25 عاماً، فقد قبل أسبوعين، وكان يستقل سيارة "هايلوكس"، ورصد آخر اتصال له قرب محطة وقود على بعد 30 كيلومتراً شمال الأفلاج.

ونشر حساب جمعية غوث على موقع "تويتر" صوراً من موقع العثور على جثمان الفقيد، وتم التغريد بأنه "قد استطاع الفارسان شجاع بن محمد الدوسري وزابن بن جويعد الدوسري من أعضاء جمعية غوث العثور على المفقود ثابت الدوسري".

ويعتبر "فريق غوث" أول فريق عربي تطوعي رسمي يحترف البحث والإنقاذ بطاقات بشرية محترفة، ومعدات وآليات حديثة، حيث يغطي فريق غوث جميع مناطق السعودية الرئيسية، عبر عدد من المنتسبين للفريق والبالغ عددهم 3223 عضوا وعضوة، بحسب آخر إحصائية للفريق في 14 ربيع الأول 1440هـ.