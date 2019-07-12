مشهد بطولي.. إنقاذ أطفال من النيران في مكة

غامر سعوديان بحياتهما لإنقاذ 3 أطفال من كارثة كادت أن تقع إثر نشوب حريق في منزلهم، وذلك في مشهد بطولي انتهى بتلبية استغاثة الأطفال وإخراجهم من بين الأدخنة الكثيفة.

عبدالعزيز الزهراني يروي لـ"العربية.نت" كيفية إنقاذه للأطفال الثلاثة قائلاً: "كنت متجهاً عصر الخميس، أنا وصديقي ابراهيم عسيري، إلى أحد المطاعم بحي الشرائع في مكة، وأثناء مرورنا بأحد الطرق في مخطط الخضراء، سمعنا صراخ أطفال وطلبهم للاستغاثة من شباك إثر حريق اندلع في منزلهم، وصعدت أنا وزميلي إلى الشقة، وحاولنا كسر الباب إلا أننا لم نستطع لكثافة الدخان المنبعث".

وتابع: "خرجت بسرعة، وتسلقت سور المنزل من الخارج، وكسرت الشباك وأخرجت الأطفال من فتحة صغيرة، وأنقذت حياتهم، وهذا أول موقف من نوعه في حياتي، وأحمد الله أن وفقني لإنقاذ أرواح الأطفال".

وأوضح سلطان القرشي - أحد جيران الأطفال - أن "الحريق نشب في غرفة النوم بعد صلاة العصر، ولم يكن في المنزل سوى الأطفال الثلاثة، وبعد إنقاذهم، وبصفتي مسعفا في الهلال الأحمر السعودي، ولدي حقيبة إسعافات أولية، قمت بأخذهم إلى منزلي لإجراء الإسعافات الأولية لهم وفحص تنفسهم من جراء الأدخنة الكثيفة التي تعرضوا لها، ولله الحمد لم يصبهم أي مكروه".