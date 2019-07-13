الملك سلمان يوجه باستضافة 1300 حاج من 72 دولة

وجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج قوله: "إن أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم".

وأضاف: "إن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم".

وأوضح الوزير أن "إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه، وصل إلى (52.747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

ووجه الملك سلمان أيضا، بداية يوليو، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج لحج عام 1440هـ، وفق ما أعلنته "واس".