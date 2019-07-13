شاهد.. عائلة السعودي المفقود بـ"نياغرا" تتلقى العزاء في أميركا

"جنة الخلد مأواك يا قاسم بإذن الله، وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون"، بهذه العبارات خيَّم الحزن على أصدقاء وأقارب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي توفي غرقاً في شلالات نياغرا الأميركية.

وحمل هاشتاق: #قاسم _عداوي الكثير من عبارات النعي والحزن من كل الجنسيات، لوفاته كما رفعت الدعوات بأن يجعله الله من الشهداء مع عبارات الصبر والسلوان لأهله، وكتب فيصل المطيري على حسابه في تويتر: "لله ما أعطى ولله ما أخذ رحمك الله يا أبا عبدالله كنت نعم الأخ ونعم الجار ونعم الصديق أسأل الله أن يتقبلك من الشهداء ويلهم أهلك الصبر والسلوان".

وكتب علي عداوي "رحم الله ابن خالي وأخو زوجتي، كان نعم الشاب المحافظ على دينه البار بوالديه المجتهد بحياته، وأضاف: "فراقك عنا مؤلم ومفجع، ونسأل الله أن تكون شهيداً".

وبث وليد عبيد مقطع فيديو للعزاء، حيث كان ابنا الفقيد قاسم عداوي (عبدالله ومحمد) وأقاربه يستقبلون المعزين داخل مسجد المركز الإسلامي في أكرون وكينت (أوهايو)، في حين خصصت خطبة الجمعة عن قاسم عداوي.

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إلى ذلك كتب أحد المبتعثين: إن كل ركن في المسجد يشهد لقاسم دوره في الإمامة والوعظ والعناية بنظافة المسجد، وإنه كان يتلمس احتياجات المبتعثين ويمد يد العون لهم بالسر، وأضاف: إنه كان متفوقاً في الدراسة ومن السباقين للخير وللعمل التطوعي.

ومنذ اللحظات الأولى لفقده كان وقع الخبر على زملائه المبتعثين موجعاً، حيث كتب الصحافي، إبراهيم بكري، أن قاسم بالنسبة له صديق الغربة، وأنه سافر معه الأربعاء الماضي إلى واشنطن، وتبادلا الحديث، وكان على موعد اللقاء به في السعودية، فيما نشر الدكتور مهند عداوي مقطع فيديو لقاسم قبل الحادثة بأيام، ونشر عثمان هتان آخر صورة جمعت الفقيد بابنه قبل سقوطه، فيما تفاعلت الحسابات السعودية في أميركا عبر تويتر بالحديث عن المبتعث عداوي.

يذكر أن المبتعث قاسم عداوي سقط في شلالات نياغرا خلال رحلة عائلية.